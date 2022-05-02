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بأول أيام العيد.. مناوشات مع قوات الاحتلال في رام الله والخليل

بأول أيام العيد.. مناوشات مع قوات الاحتلال في رام الله والخليل
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية، أول أيام عيد الفطر، بسبب حملة المداهمات والاعتقالات التي تشنها بحق الفلسطينيين.

العالم - فلسطين

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال التي تركزت في رام الله والخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غربي رام الله بالتزامن مع صلاة العيد، حيث اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين، في محاولة "لتنغيص فرحة العيد عليهم"، وفق ما أكده الفلسطينيون.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي تركزت في المنطقة الشرقية من نعلين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الخليل، اندلعت كذلك مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مفرق المدارس فجر الاثنين.

وأطلق جنود الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وألقى الشبان الحجارة على جيبات الاحتلال أثناء انسحابها من منطقة مفرق المدارس.

في حين قام مستوطنون بأداء طقوس تلمودية استفزازية في ساحات المسجد الإبراهيمي، تزامنا مع صلاة عيد الفطر.

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بأول أيام العيد.. مناوشات مع قوات الاحتلال في رام الله والخليل

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