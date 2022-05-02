ملك المغرب يصدر عفوا عن سجناء في قضايا "الارهاب"

العالم- افريقيا

وقالت وزارة العدل في بيان، مساء الأحد، إن مجموعة من 29 محكوما في "قضايا الإرهاب أو التطرّف" قد شملهم العفو، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضح البيان أن عفو الملك المغربي شملهم بعد أن أعلنوا بشكل رسمي "تشبّثهم بثوابت الأمّة ومقدّساتها وبالمؤسّسات الوطنيّة، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجّهاتهم الفكريّة، ونبذهم للتطرّف والإرهاب".

وأوضح البيان أن "العفو مما تبقّى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 23 نزيلا".

منذ 2002، اعتقلت السلطات المغربية أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خليّة من المتطرفين، حسب أرقام رسميّة.

وفي المجمل، أصدر الملك المغربي عفوا بمناسبة عيد الفطر عن 958 شخصا.