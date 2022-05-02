أجواء قاتمة تعيشها مالي في ظلّ عقوبات غرب إفريقية وأعمال عنف تهزها

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وقال باندياجو جوي:"أستطيع أن أقول إنه حتى لو كان للحظر أثر على تنظيم مهرجان العيد فقد تحملت الحكومة جميع مسؤولياتها من خلال دعم جميع المواد الغذائية الأساسية وأعاننا الله وقمنا بإحياء الشهر الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى".



في سوق باماكو الكبيرة وسط العاصمة يكافح الباعة لجذب الزبائن من خلال الصفارات او الغناء او حتى الرقص لجذب الانتباه وفي سوق الماشية تخطى العرض الطلب بشكل كبير هذا العام بحسب الموظفين هناك.

ويشهد جزء كبير من مالي التي يبلغ عدد سكانها واحوا وعشرين مليونا نزاعا عسكريا اندلع للمرة الأولى عام الفين واثني عشر قبل أن يتمدد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.



الحاج عبد الوهاب توري:"إنه أمر صعب لكنني أقول دائما الحمد لله وندعو الله بأن تزال العقوبات التي فرضت علينا علينا بشكل غير قانوني".



وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في كانون الثاني/ يناير عقوبات صارمة على المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا الذي نفذ انقلابا أول في آب/أغسطس 2020 ثم نصب رئيسا 'انتقاليا' بعد انقلاب ثان في أيار/مايو 2021.

ومن بين العقوبات إغلاق حدود دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع مالي وحظر التجارة والمعاملات المالية معها.

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