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أردوغان:العلاقات بين أنقرة والرياض سترتقي إلى مستوى متميز جدا

أردوغان:العلاقات بين أنقرة والرياض سترتقي إلى مستوى متميز جدا
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن العلاقات بين أنقرة والرياض سترتقي إلى مستوى متميز جدا.

العالم-ترکیا

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة العيد في أحد مساجد إسطنبول.

وقال الرئيس أردوغان :” العلاقات السعودية التركية سترتقي إلى مستوى متميز جدا، لقد تناولنا هذا الأمر خلال المحادثات الثنائية مع (ولي العهد) محمد بن سلمان”.

في سياق منفصل، تطرق أردوغان إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث لفت إلى مواصلة أنقرة مساعيها من أجل إيجاد حل دبلوماسي.

وأكد سعيه من أجل عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تركيا، إما في أنقرة أو إسطنبول.

وأضاف:” واثق أن تركيا ستكون هي مكان الحل بخصوص الخطوات التي ستتخذ حول شرقي أوكرانيا”.

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أردوغان:العلاقات بين أنقرة والرياض سترتقي إلى مستوى متميز جدا

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