إستهداف مصفاة نفط في أربيل بمنطقة كردستان

العالم - خاص بالعالم

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الكاظمي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي أنه تم خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الأمنية وما قامت به بعض العصابات من استهداف لأحد المصافي بمحافظة أربيل.

من جانبه طالب رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني الحكومة الاتحادية باعتقال ومعاقبة منفذي الهجوم الصاروخي الذي استهدف مصفاة النفط محملا حكومة الكاظمي مسؤولية الإسراع والعمل بجدية أكبر ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة الإقليم على إيقاف ما وصفها بالإعتداءات ومنع تكرارها.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان أعلن في بيان له أن ستة صواريخ سقطت قرب نهر بادينان في حدود قضاء خبات مستهدفة مصفاة للنفط بمحافظة أربيل فيما أعلنت لاحقا خلية الإعلام الأمني أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المصفاة تسبب باندلاع حريق بأحد مستودعات الوقود.

واعتبر جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم أن الغاية من هذا العمل التأثير في إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديدا مشيرا الى عثور قواته على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى وموضحا أنه تم التعامل مع الصواريخ وإبطال مفعولها.

الولايات المتحدة سارعت لإدانه الهجمات معتبرة أنها اعتداء على سيادة البلاد وتضر بالمواطنين العراقيين.



وأكدت واشنطن عبر سفارتها في بغداد مواصلتها العمل لضمان ما وصفته أمن واستقرار وسيادة العراق.

كذلك أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي عن قلقها جراء إطلاق صواريخ على مصفاة لتكرير النفط في أربيل داعية قادة العراق للعمل كفريق واحد لمواجهة مثل هذه الأعمال التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

هذ اوتعرضت محافظة أربيل بما فيها قضاء 'خبات' خلال الأشهر الماضية إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت عدة أهداف عسكرية أمريكية ونفطية وغيرها.



واستهدفت المصفاة نفسها الواقعة مطلع نيسان/ابريل بهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

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