الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 10 مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: ثائر طه عطا (45 عاما) من مدينة رام الله، وأحمد محمود علي عامر من مخيم الجلزون شمالا، وباسل منير أبو عليا (33 عاما) من بلدة المغير شمال شرق رام الله، والشاب نديم طالب خليل نافع من بلدة نعلين غربا.

العالم _ فلسطين

ومن بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مرشد محمد زعاقيق (47 عاما).

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى براء سائد مرداوي، بالقرب من البوابة الحديدية في قرية حبلة جنوبا.

ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، وهما: أنس عليان أثناء تواجده بالقرب من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وخالد أبو خالد من ساحة باب العمود.

ومن بلدة حزما شمال شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عوض زياد كنعان، وعبد الله عقل الخطيب.

وبعد صلاة عيد الفطر، أصيب ثلاثة مواطنين بجروح برصاص الاحتلال خلال اقتحامه بلدة نعلين غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق نار عقب صلاة العيد ما أدى لوقوع إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، بعد منتصف ليل الاثنين، قرية مردا شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت بكثافة في أرجاء القرية، الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال، قبل ساعات من حلول عيد الفطر السعيد.

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي تهنئ شعب فلسطين والأمة الإسلامية بعيد الفطر

فلسطين والخيانات العربية- الجزء الثاني

فلسطين والخيانات العربية- الجزء الاول

الجهاد الإسلامي: حملات الاعتقال في الضفة لن تنجح في كسر إرادة شعبنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا.. الإفراج عن وزير الصحة في حكومة الوحدة المؤقتة ووكيله

نيويورك تايمز:الاتحاد الأوروبي كان دائما على أعتاب الانهيار

مقترح الأونروا يثير غضب ومخاوف الفلسطينيين من انهاء قضية اللاجئين

بالفيديو.. دماء هتلر.. تشعل أزمة دبلوماسية بين روسيا وكيان الاحتلال الاسرائيلي

انتشار دمى مخيفة على ساحل تكساس الأميركي! (فيديو+ صور)

حركة طالبان ترد على الانتقادات بشأن إعلانها عيد الفطر يوم الأحد