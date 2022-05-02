الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة

العالم _ فلسطين

ومن بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مرشد محمد زعاقيق (47 عاما).

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى براء سائد مرداوي، بالقرب من البوابة الحديدية في قرية حبلة جنوبا.

ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، وهما: أنس عليان أثناء تواجده بالقرب من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وخالد أبو خالد من ساحة باب العمود.

ومن بلدة حزما شمال شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عوض زياد كنعان، وعبد الله عقل الخطيب.

وبعد صلاة عيد الفطر، أصيب ثلاثة مواطنين بجروح برصاص الاحتلال خلال اقتحامه بلدة نعلين غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق نار عقب صلاة العيد ما أدى لوقوع إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، بعد منتصف ليل الاثنين، قرية مردا شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت بكثافة في أرجاء القرية، الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال، قبل ساعات من حلول عيد الفطر السعيد.