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رئيسي: نتطلع لاتخاذ خطوات اساسية لترسيخ العلاقات بين ايران والمجر

رئيسي: نتطلع لاتخاذ خطوات اساسية لترسيخ العلاقات بين ايران والمجر
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعرب رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي عن امله بان تتخذ ايران والمجر خطوات اساسية واوسع في مسار توطيد وترسيخ العلاقات الثنائية والسلام والامن الدوليين.

العالم- ايران

وفي برقية تهنئة ووجها الى رئيسة المجر الجديدة كاتالين نوفاك لمناسبة انتخابها لهذا المنصب، اشار آية الله رئيسي الى ان العلاقات البناءة والمتنامية بين البلدين في مختلف المجالات توفر الامكانية لرسم اهداف اسمى في مسار تعزيز اواصر الصداقة بين الشعبين العظيمين الايراني والمجري.

واضاف: نامل ان يتخذ البلدان في ظل الارادة السياسية المشتركة، كما في الماضي، خطوات اسياسية واوسع في مسار توطيد وترسيخ العلاقات الثنائية والسلام والامن الدوليين.

كما وجّه رئيس الجمهورية الاسلامية برقية تهنئة منفصلة لرئيس وزراء المجر فيكتور اوربان لمناسبة اعادة انتخابه لهذا المنصب وقال: ان تعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية المجر خلال الاعوام الاخيرة خاصة تنفيذ الاتفاقيات الحاصلة في اطار اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال العام الماضي، قد جعل افق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والدولية اكثر وضوحا.

واضاف: نامل ان نشهد في المرحلة الجديدة في ظل الارادة والجهود المشتركة تعزيز العلاقات بين البلدين وترسيخ اواصر الصداقة بين الشعبين في سياق المصالح المتبادلة.

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