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تل أبيب تستدعي السفير الروسي

تل أبيب تستدعي السفير الروسي
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالة "تاس" أن وزارة خارجية كياتن الاحتلال الإسرائيلي استدعت السفير الروسي لتقديم توضيح حول تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف بشأن النازية في أوكرانيا.

واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن تصريحات لافروف التي انتقد فيها حجج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "مشينة".

ووصف وزير الخارجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، تصريحات وزير الخارجية الروسي، بأنها "لا تغتفر ومشينة، فضلا عن أنها تمثل خطأ تاريخيا فادحا" على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية الروسي لافروف قد انتقد، في مقابلة مع القناة الإيطالية "Mediaset"، حجج الرئيس الأوكراني التي حاول من خلالها أن ينفي وجود النازية في أكرانيا، حيث تحجج زيلينسكي بأصوله اليهودية، وهو ما يعني حسب رأيه أن اليهود كانوا ضحية للنازية، ولذلك لا يمكن أن يكون هو مدافعا عنها أو جزءا منها.

وأكد لافروف وجود النازية في أوكرانيا، موضحا أن "مقاتلي كتائب آزوف الأسرى (التي تم رفع قضايا جنائية ضد مقاتليها في روسيا)"، ومقاتلي "أيدار" ووحدات أخرى، يرتدون رموز النازية وعلى أجسادهم وشم الصليب المعقوف.

وقال وزير الخارجية الروسي إن "هذه (حجج زيلينسكي) لا تعني شيئا على الإطلاق، فالشعب اليهودي الحكيم يقول إن أشد المعادين للسامية هم عادة اليهود"، مضيفا أن "لهتلر أيضا حسب ما أذكر وإذا لم أخطأ أصول يهودية"، واستحضر لافروف مثلا روسيا مفاده "لا توجد عائلة بدون عيوب".

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