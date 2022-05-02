الإفراج عن 60 معتقلا شملهم العفو الرئاسي في سوريا

العالم - سوريا

ويعد المرسوم الجديد الذي اصدره السبت الرئیس السوري بشار الاسىد، أي قبل يومين من احتفال المسلمين بعيد الفطر، وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولا في ما يتعلق بجرائم "الإرهاب" كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.

ويقضي المرسوم الجديد "بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل 30 نيسان (أبريل) عام 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".

ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة. ويُعد هذا المرسوم نافذا من تاريخ صدوره.