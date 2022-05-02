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صحيفة أميركية تؤيد مقاطعة "إسرائيل"

صحيفة أميركية تؤيد مقاطعة
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة التحرير لصحيفة "هارفارد كريمسون" اليومية، دعمها لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

العالم _ فلسطين

والصحيفة هي الوحيدة المطبوعة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وتصدر بصورة منتظمة منذ العام 1834 وهي مملوكة لجامعة هارفرد إحدى أعرق الجامعات العالمية.

ونشرت الصحيفة افتتاحية تقدم تأييدًا كاملاً لحركة مقاطعة "إسرائيل"، ومعربةً عن دعمها للجنة التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد، وهي مجموعة طلابية مؤيدة للحق الفلسطيني، استضافت على مدار الأسبوع الماضي حدثا سنويا تحت عنوان "أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي"، وفق وفا.

وكتب مجلس تحرير الصحيفة في الافتتاحية "نحن فخورون بتقديم دعمنا أخيرًا لحركة مقاطعة إسرائيل وندعو الجميع إلى فعل الشيء نفسه".

وأوضحوا أن هيئة التحرير عارضت سابقًا دعم مقاطعة "إسرائيل"، لكن ما تغير هو "ثقل اللحظة واستمرار انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي وصراخ فلسطين من أجل الحرية".

ونسبت الصحيفة أيضًا الفضل إلى نشاطات لجنة التضامن مع فلسطين في الحرم الجامعي، والحوارات والزيارات من نشطاء أكاديميين يهود مؤيدين للحق الفلسطيني منهم نعوم تشومسكي ونورمان فينكلشتاين.

وهيئة تحرير الصحيفة منفصلة عن قسم الأخبار. ويجتمع أعضاؤها البالغ عددهم 90 عضوًا ثلاث مرات في الأسبوع للمناقشة واتخاذ قرار بشأن المواقف التي يتعين عليهم اتخاذها.

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