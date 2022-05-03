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الصمت الدولي لخروقات فاضحة لهدنة اليمن

الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

هدنة اليمن التي اعلنوا عنها لا تزال تتعرض لخروقات فاضحة وواضحة من تحالف العدوان السعودي عبر القصف والاستهداف وتحليق طيران وقذائف ومدفعية وصواريخ والعالم صامت ولا احد يتحرك ويستنكر.

خاص بالعالم

هذه الهدنة اعلن عنها في اليمن قبل اسابيع قليلة، وطبّل لها العالم وزمّر وهلل، ولم تبق دولة في العالم ومندوب دولي الا وبشّر العالم بان هناك هدنة في اليمن.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة التي رأيناها، ان ديمومة هذه الهدنة واستمرارها منوط بالطرف المعتدي، وهو السعودي وتحالف العدوان، ولا يمكن ان يكون هناك ضمان لاستمرار هذه الهدنة، اذا لم يكن الطرف المعتدي ملتزم، والا سيكون هناك كلام آخر.

ماذا يقول تحالف العدوان، يقول سبع سنوات وانا معتدي على اليمن، والان هناك هدنة، ولايزال الكسر متواصل والخرق متواصل، ليس فقط بالقصف والاستهداف والتدمير وانما ايضاً مظاهر هذه الخرقة كان فاضحاً وواضحاً في موضوع له علاقة بمطار صنعاء الدولي والذي هو جزء من هذه الهدنة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6157973

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