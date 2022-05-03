تركيا تعلن تحييد61 مسلحا للعمال الكردستاني شمالي العراق

العالم - العراق

ونقلت "الأناضول"، أن "أكار عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع قادة الوحدات العاملة داخل تركيا وعلى الخط الحدودي والمشاركة في العمليات بشمال سوريا والعراق، وأشار إلى أن "عملية قفل المخلب تشكل ضربة كبيرة للتنظيم الإرهابي، من شأنها القضاء على الإرهابيين في منطقة العملية".



وأكد، أن العملية متواصلة بنجاح، وتم خلالها تحييد 61 مسلحا وتدمير 82 مغارة ووكرا يستخدمها المسلحون.



وأشار أكار إلى "تدمير 413 عبوة ناسفة، واستمرار أعمال التمشيط في المنطقة"، لافتا إلى أن خسائر المسلحين ستزداد خلال الأيام المقبلة.



وأوضح وزير الدفاع التركي أن الهدف الوحيد لعمليات تركيا شمالي العراق هم المسلحون، مشددا على أن "أنقرة تحترم سيادة واستقلال العراق الشقيق ووحدة أراضيه".