ليبيا.."ستيفاني وليامز" تدعو لوضع الخلافات جانبا

العالم - ليبيا

وقالت البعثة في بيان تهنئة بعيد الفطر الذي حل يوم أمس، إنها "تدعو كافة الليبيين بوضع كل الخلافات جانبا ولم الشمل والمضي قدما مستلهمين القيم المثلى للمحبة وتعزيز سبل الأمن والازدهار بالبلاد".

وفي تهنئة بعيد الفطر، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إلى "استغلال مناسبة العيد والسعي لإنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق آماله في انتخاب من يمثله بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفافة".

وأضافت عبر تغريدة لها بحسابها بتويتر: "كلي أمل أن تعزز هذه المناسبة فرص التسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا والحفاظ على السكينة العامة والهدوء".

فيما جددت مفوضية الانتخابات الليبية، يوم أمس، "عزمها على تحقيق تطلعات الليبيين نحو الديمقراطية والاستقرار"، في بيان يحيي الذكرى الرابعة لمقتل 13 من موظفيها إثر هجوم مسلح تبناه تنظيم داعش عام 2018.

وعلى مدى السنوات الماضية فشلت ليبيا في الوصول إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وتوحدها رغم المحاولات والدعم الأممي.

وجرّاء خلافات بشأن قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وتشرف البعثة والمستشارة الأممية وليامز على مشاورات تجري بين لجنة مشتركة مكونة من مجلسي "النواب" و"الدولة" لوضع قاعدة دستورية للانتخابات في أقرب وقت لحل الأزمة الليبية، ستستأنف أعمال مباحثاتها عقب عيد الفطر.

وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها وليامز في 3 آذار/ مارس المنصرم في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.