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السعودية ترغب في شراء 60 طائرة مسيّرة تركية

السعودية ترغب في شراء 60 طائرة مسيّرة تركية
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة تركية، عن رغبة سعودية في شراء مسيرات تركية متطورة.

العالم - السعودية

وقالت صحيفة "خبر تورك"، في عددها الصادر الإثنين، إن السعودية ترغب في شراء 60 طائرة مسيرة تركية متطورة، في إطار التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، وتطوير آفاق التعاون فيما بينهما.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر (لم تسمها)، القول إن السعودية تشعر بالحاجة لتطوير العمل المشترك مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، والاستفادة من المسيرات ذات التقنية العالية التي تنتجها أنقرة.

وأشارت المصادر، إلى أن السعودية ترغب بشراء 20 طائرة مسيرة متطورة على المدى القريب، و40 طائرة على المدى البعيد من تركيا، وتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

والعام الماضي، كشف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن رغبة سعودية في شراء طائرات مسيرة من أنقرة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتصنع تركيا طائرات "بيرقدارTB 2"، وهي بنسختين أحدها للمهمات الاستطلاعية، والأخرى للمهمات المسلحة، حيث صنعت في شركة "بايكار" التركية التي استثمرت في هذا المجال.

ودخلت طائرات "بيرقدار" المسيرة في الخدمة لدى الجيش التركي، كما أن عدة دول اشترت هذه الطائرة، منها قطر وأذربيجان وأوكرانيا.

والأسبوع الماضي، أجرى "أردوغان"، زيارة استمرت يومين للسعودية، التقى خلالها الملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز" وولي عهده "محمد بن سلمان"، وأجرى مراسم العمرة، وذلك بعد سنوات من القطيعة والخلافات السياسية بين البلدين.

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السعودية ترغب في شراء 60 طائرة مسيّرة تركية

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