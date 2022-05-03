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اردوغان طلب زيارة السعودية ام تمت دعوته.. "واس" تحسم الجدل

اردوغان طلب زيارة السعودية ام تمت دعوته..
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

في أعقاب الجدل الذي أثارته قناة الإخبارية السعودية الرسمية بشأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن الزيارة جاءت "تلبية لدعوة الملكك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

العالم - السعودية

وكانت القناة السعودية قد قالت في خبر لها حول زيارة أردوغان: "وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة بعد تلبية رغبته في الزيارة، حيث يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قادة دول العالم الإسلامي في العشر الأواخر من رمضان لتجتمع أفضلية الزمان والمكان"، ما أوحى بأن الزيارة كانت كغيرها من رحلات العمرة التي يقوم بها زعماء مسلمون في رمضان.

وجاء تعليق القناة السعودية بينما قال الرئيس التركي في تغريدة على تويتر: "أجرينا زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين. ونحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا".

لكن "واس" حرصت في عنوان لها تناولت فيه تصريحات أردوغان عن ارتياحه للزيارة؛ على تأكيد أن الزيارة كانت تلبية لدعوة الملك السعودي.

وكان أردوغان قد زار السعودية يومي الخميس والجمعة الماضيين، والتقى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، في أول زيارة له منذ خمس سنوات؛ حيث شهدت العلاقات بين الجانبين خلال تلك الفترة توترا ومقاطعة اقتصادية من جانب السعودية.

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