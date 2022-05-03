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أردوغان: سنعيد مليون سوري لبلادهم طواعية

أردوغان: سنعيد مليون سوري لبلادهم طواعية
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من السوريين الموجودين في تركيا.

العالم- تركيا

وأضاف أردوغان في رسالة مصورة بعثها إلى حفل تسليم المنازل في إدلب، اليوم الثلاثاء: "نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها لهم تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016"حسب تعبيره.

وتابع: "نحن لا ننظر إلى معتقدات أي شخص أو اللغة التي يتحدثون بها. بالنسبة لنا، نرى البشر فقط، فقط المضطهدين، يتطلب منا اتخاذ إجراء. نحن ننظم منظمات الإغاثة ليس فقط في سوريا ولكن أيضا في أجزاء كثيرة من العالم، فنحن نواصل عملياتنا الإنسانية دون انقطاع" على حد زعمه.

وأكد الرئيس التركي في كلمته: "لم نفتح أبوابنا فقط لإنقاذ حياة المظلومين، لكننا نبذل قصارى جهدنا من أجل عودتهم إلى ديارهم. ندعم استراتيجيتنا المتمثلة في إبقاء الهجرة عبر الحدود بمشاريع تدعم العودة. الآن نحن في طور الإعداد لمشروع يضمن عودة مليون من إخواننا السوريين"حسب قوله.

وفي وقت سابق، تسلمت عائلات سورية من ضحايا الحرب 610 منازل مؤقتة مبنية بالطوب، أسسها لهم "اتحاد الجمعيات التي تقدر البشرية" التركي (İDDEF) في مدينة إدلب، شمال غربي سوريا.

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