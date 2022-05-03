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مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام شمال رام الله

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام شمال رام الله
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

 هاجم مستوطنون صباح يوم الثلاثاء، رعاة الأغنام في مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

العالم - الإحتلال

وأفادت مصادر محلية، أنّ مستوطنون هاجموا رعاة أغنامٍ في منطقة الخلال قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وهذه ليست لأول مرة من انتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين، حيث رصد مركز القدس للدراسات، انتهاكات الاحتلال المتعددة خلال الشهر الماضي، في آذار/ مارس 2022.

وبلغت 419 انتهاكاً نفذها الاحتلال ومستوطنوه ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، أي بواقع 14 انتهاكًا يوميًّا، والتي اشتملت على الحواجز الدائمة وما يتبعها من تقطيع أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكرية الطيارة، وإغلاق طرق رئيسة وحيوية وقرى، وهدم منشآت ومصادرة أراضٍ، وسرقة أموال خاصة، وغير ذلك من الانتهاكات.

ويتضح من خلال إحصائية مركز القدس للانتهاكات، أن نسبة الانتهاكات التي نفذها المستوطنون خلال آذار/ مارس، ارتفعت بنسة واضحة عن الأشهر القليلة الماضية.

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