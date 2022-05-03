وسائل إعلام فرنسية: الاتصال بين ماكرون وبوتين استمر لأكثر من ساعتين

العالم- أوروبا

وأوضحت شبكة "BFMTV" الفرنسية، أن المكالمة الهاتفية التي أجريت اليوم بين ماكرون وبوتين، استمرت لمدة ساعتين وعشر دقائق.

ولفتت إلى أن هذه المكالمة الهاتفية، هي أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ نهاية مارس الماضي.

وكانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت في وقت سابق، أن ماكرون، سيجري اتصالا هاتفيا اليوم اليوم ببوتين، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وتأتي هذه المكالمة عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها ماكرون يوم السبت، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد أكثر من شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.