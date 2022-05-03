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الرئيس الصربي لرئيسي: سأسافر إلى طهران على أعلى مستوى لتطوير التعاون

الرئيس الصربي لرئيسي: سأسافر إلى طهران على أعلى مستوى لتطوير التعاون
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن هناك إمكانات مختلفة للتوسيع المفيد للعلاقات بين طهران وبلغراد، فيما أكد الرئيس الصربي أنه سوف يسافر إلى طهران على أعلى مستوى ممكن لتطوير التعاون مع إيران.

العالم - إيران

ورداً على مكالمة هاتفية من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مساء الاثنين، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن: "القدرات المتنوعة للبلدين جعلت من الممكن رفع التعاملات والعلاقات بين طهران وبلغراد إلى مستوى أعلى بكثير مما هي عليه الآن.".

وقال الرئيس الإيراني مخاطبا رئيس صربيا، إن توسيع العلاقات الثنائية بين إيران وصربيا سيخلق أرضية جيدة لتحسين مستوى العلاقات الدولية بين البلدين. وأن المحادثات والمشاورات الثنائية خلال هذه الزيارة ستؤدي دورا فعالا في توسيع العلاقات بين البلدين.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، هنأ رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش الرئيس والشعب الإيراني بحلول عيد الفطر، مضيفا: "لدينا العديد من القدرات والمجالات للتعاون على أعلى المستويات".

وأعرب رئيس صربيا عن رغبته في زيارة إيران، وقال: "سأحضر على أعلى وأفضل مس".

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