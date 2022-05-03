وزيرا خارجية إيران وإيرلندا يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

العالم - ايران

وتحدث وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كافاني هاتفيا مع وزير الخارجية الإيرانية أميرعبداللهيان عن القضايا الثنائية والدولية ومحادثات فيينا.

ووصف وزير الخارجية الأيرلندي، تصعيد التوترات الدولية نتيجة الحرب في أوكرانيا بأنه مثير للقلق.

وأشاد كافاني بالمبادرات السياسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سياق المحادثات، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق جيد يلبي مطالب إيران وجميع الأطراف المتفاوضة في فيينا.

وأضاف سيمون كافاني أن بلاده: "لن تألو جهدا في تخفيف التوترات الدولية وخاصة للتوصل إلى اتفاق نووي".

وبشأن الأزمة الأوكرانية، قال وزير الخارجية الإيرانية: "لقد حملت مرتين رسالة وزير الخارجية الأوكراني إلى نظيري الروسي.. نحن نعارض الحرب والنزوح في أوكرانيا واليمن وفلسطين وأفغانستان وأجزاء أخرى من العالم، ونعتقد أنه يجب إيجاد حلول سياسية لتحقيق السلام والأمن الدائمين."

وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأيرلندي إلى طهران شكر أمير عبد اللهيان الوزير الإيرلندي على جهوده البناءة، وقال: "بالإضافة إلى المبادرات السياسية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها الإرادة اللازمة للوصول إلى سلام جيد وقوي ودائم.. وتجلى ذلك مرات عديدة في ممارساتها العملية خلال مفاوضات رفع العقوبات."

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: "الآن على الجانب الأميركي أن يتخذ نهجاً واقعياً لتصحيح سلوك ترامب غير القانوني، وأن يتخذ خطوة نحو المبادرة السياسية، ونحن مع الانتباه لخطوطنا الحمراء، سنتابع الطرق الدبلوماسية للوصول إلى نقطة الاتفاق النهائي."