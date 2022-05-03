بايدن سيزور الكيان الصهيوني والضفة الغربية المحتلة الشهر المقبل

العالم - الإحتلال

ويعتقد الموقع أن "من شأن اجتماع القادة الإقليميين برئاسة بايدن أن يشير إلى تدخل امريكا في الشرق الأوسط في وقت ينظر فيه إلى أنها تنسحب من المنطقة".

ويقول الموقع أنه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الإحتلال بينيت يوم 24 نيسان الماضي، قبل بايدن الدعوة لزيارة [إسرائيل] في الأشهر المقبلة، وفق قول البيت الأبيض في بيان.

وبحسب ما نقله الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، فإن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي إيال هولاتا، ناقشا موضوع الزيارة القادمة خلال محادثات في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث تحدث سوليفان وهولاتا عن إمكانية إضافة عنصر إقليمي لزيارة بايدن ، بحسب المسؤولين الإسرائيليين.

وبحسب الموقع ، فقد كان من بين الأفكار عقد اجتماع بين بايدن وبينيت وعدة قادة آخرين من المنطقة إما في [إسرائيل] أو في دولة أخرى "كوسيلة لمواصلة الزخم في قمة النقب التي انعقدت في [إسرائيل] أواخر آذار كأداة لتعزيز اتفاقات إبراهيم (اتفاقات التطبيع بين دول عربية وکیان الإحتلال)".



وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن المناقشة كانت أولية للغاية وليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيكون ممكناً، لكن المحادثات حول الموضوع مستمرة، وأن البيت الأبيض رفض التعليق.



يذكر أن مسؤوليين أميركيين كانوا قد أشاروا أن إن موعد زيارة بايدن لم يتحدد بعد، علما بأن مصادر إعلامية إسرائيلية قالت إن الزيارة ستحدث في الجزء الأخير من شهر حزيران.

وينسب الموقع لمسؤوليين إسرائيليين قولهم أنه من المتوقع أن تكون الزيارة قصيرة نسبياً، حيث يقضي بايدن ما بين 24 و 36 ساعة على الأرض، ويلتقي بمسؤولين إسرائيليين في القدس ومسؤولين فلسطينيين في بيت لحم.



ولم تتمكن "القدس" من تأكيد هذه المعلومات بشكل مستقل.



يذكر أنه في حال قيام بايدن بهذه الزيارة فإنها ستكون زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.