في زيارة سرية.. مدير الـ CIA يحمل رسالة لولي العهد السعودي

العالم - السعودية

وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته (وطن) ناقش “بيرنز” وابن سلمان أسعار النفط والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان على اليمن، والاتفاق النووي، بحسب مسؤولين أمريكيين وسعوديين نقلت عنهم “وول ستريت”.

وتمت الزيارة المشار إليها في منتصف أبريل بمدينة جدة الساحلية، حيث أمضى الملك سلمان ونجله وللي العهد معظم شهر رمضان هناك.

وقال مسؤول أميركي عن لقاء مدير الـ”سي اي ايه” مع الأمير محمد بن سلمان: “لقد كانت محادثة جيدة، ونبرة أفضل من المشاركات السابقة للحكومة الأمريكية”.

و”بيرنز” هو نائب سابق لوزيرة الخارجية درس اللغة العربية وشغل مناصب في الشرق الأوسط، فضلاً عن خبرته السابقة في الدبلوماسية السرية.

وسافر “بيرنز” أيضا إلى المملكة العربية السعودية وكانت العلاقة بين واشنطن والرياض في أدنى مستوياتها منذ عقود، حيث قال المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن في عام 2019 إنه يجب معاملة المملكة كمنبوذة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان مثل قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد تقييم استخباراتي أمريكي سري، أصدره بايدن العام الماضي أن الأمير محمد وافق على عملية للقبض على السيد خاشقجي أو قتله، مما أدى إلى مقتله عام 2018 وتقطيع أوصاله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونفى الأمير محمد بن سلمان، ضلوعه في القتل وقال لمستشار بايدن للأمن القومي في سبتمبر، إنه لم يرغب أبدًا في مناقشة الأمر مرة أخرى، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.