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كشف سبب غضب ولي العهد السعودي واجبار هادي على التنحي

كشف سبب غضب ولي العهد السعودي واجبار هادي على التنحي
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر يمني مطلع عن "أحد الأسباب التي سرعت" عزل الرئيس اليمني المستقبل والهارب الى السعودية عبد ربه منصور هادي وسببت في غضب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

العالم - اليمن

وقال مصدر يمني مطلع حسب "رأي اليوم" أن من الأسباب التي عجّلت بعزل عبد ربه منصور هادي هي اجتماعه المغلق مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي لمدة ساعتين أثناء زيارة الأخير للرياض، ودون حضور أي مسؤول سعودي.

وتابع: "غضب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي، غضبا شديدا من هذا الاجتماع وعبر عن غضبه باتخاذ قرار عزل هادي، وتشكيل مجلس رئاسي يمني بديل بقيادة السيد رشاد محمد العليمي وقادة الفرق اليمنية المسلحة".

ونوه المصدر إلى أن "نجلي الرئيس المستقيل هادي ناصر وجلال محتجزان قيد الإقامة الجبرية بسبب تضخم ثرواتهما المالية، وغير معروف حتى الآن مكان احتجازهم".

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كشف سبب غضب ولي العهد السعودي واجبار هادي على التنحي

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