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الملك المغربي يعزي الطائفة اليهودية بأكادير

الملك المغربي يعزي الطائفة اليهودية بأكادير
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أرسل الملك المغربي محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة رئيس الطائفة اليهودية بأكادير سيمون ليفي.

العالم - المغرب

وجاء في برقية الملك المغربي "تلقينا بتأثر كبير، نبأ وفاة المرحوم سيمون ليفي، رئيس الطائفة اليهودية بأكادير"، حسب وكالة الأنباء المغربية.

وقالت الوكالة إن محمد السادس "أعرب لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولسائر أفراد الطائفة اليهودية المغربية ولأصدقاء الراحل ومحبيه، عن أحر تعازي جلالته وأصدق مواساته".

وأضاف في البرقية "وإننا لنستحضر، بكل تقدير، ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من مناقب فاضلة وخصال رفيعة، وغيرة وطنية صادقة، ومن تعلق متين بثوابت الأمة ومقدساتها، على غرار رعايانا الأوفياء من أبناء الطائفة اليهودية، فضلا عما عهد فيه من عطاء غزير وحرص شديد على الإسهام في أعمال البر والإحسان" بحسب ما جاء في وكالة الأنباء المغربية.

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