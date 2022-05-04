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نشطاء مواقع التواصل يشيدون بخطاب قائد الثورة، بيوم القدس

الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أشاد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة بخطاب قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في يوم القدس العالمي.

العالم - فلسطين

وقال أبو حمزة: إن "حشود ملايين الأحرار الذين لبوا نداء القدس في يوم القدس العالمي عبر المسيرات والتظاهرات التي جابت دول العالم وميادينها رافعة عنوان القدس عالياً، بعثَ بالأمل الذي يكبر كل يوم بالتحرير ودحر الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين". وتوجَّه بالتحية إلى كل قوى محور المقاومة، والقادة الشرفاء الذين تحدثوا عن هذه المناسبة العظيمة، وفي مقدمتهم قائد الثورة في الجمهورية الإسلامية في إيران سماحة آية الله علي خامنئي.

اما في الولايات المتحدة فكشف تقرير لشبكة سي بي أس نيوز الامريكية ان دليلا جديدا لأحداث الحادي عشر من ايلول عام 2001 في الولايات المتحدة يظهر مقطع فيديو يجتمع فيه عميل للمخابرات السعودية يجتمع مع خاطفي الطائرة التي ضربت وزارة الدفاع الامريكية في شقتهم في مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا . وذكر التقرير، ان "الادلة الجديدة تثير اسئلة جديدة عما اذا كانت السلطات السعودية قامت بمساعدة الارهابيين على الرغم من تلك السلطات تنكر دائما علاقتها بهم".

اما في روسيا فقد قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إنها أوقفت تماما إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم سداد البلدين مدفوعات الوقود بالروبل. وبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حذّر الكرملين دول الاتحاد الأوروبي من أن إمدادات الغاز الخاصة بها ستقطع إذا لم تدفع بالروبل من حسابات روسية.

في مجال اخر، احتفل المسلمون في انحاء العالم بعيد الفطر المبارك ولسان حال الكثير منهم، عيد بأية حال عدت يا عيد، فالعديد من الدول تعاني الويلات والحروب والمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

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