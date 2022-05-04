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غداً الخميس.. دعوات فلسطينية من أهالي الداخل المحتل لحماية الأقصى

غداً الخميس.. دعوات فلسطينية من أهالي الداخل المحتل لحماية الأقصى
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

انطلقت دعوات فلسطينية لأهالي الداخل المحتل بضرورة الحشد والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك غداً الخميس؛ لحمايته من التهويد ومخططات الجماعات الاستيطانية الاحتفال بداخله.

العالم - فلسطين

وأهابت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، بجماهير الأراضي المحتلة عام 48، وكل من يستطيع الوصول للقدس، الحشد والزحف الخميس القادم لساحات المسجد الأقصى؛ لحمايته من إجرام الصهاينة، ومنعهم من دخوله وتدنيسه.

في غضون ذلك، منعت قوات الاحتلال رفع أذان العشاء من مآذن المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان عبر المآذن بدعوى عدم التشويش على المسؤولين الإسرائيليين الذين يشاركون في احتفال تهويدي في ساحة البراق.

وأعلنت سلطات الاحتلال السماح للمستوطنين باستئناف اقتحام المسجد الأقصى بدءاً من الخميس.

وتزامن ذلك مع دعوات أطلقتها جماعات استيطانية لأنصارها بالمشاركة في اقتحام الأقصى وتدنيسه والاحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال" من الساعة 7:00 صباح الخميس.

ودعا المستوطنون لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال، وغناء "نشيدهم" الوطني داخل باحاته، في الخامس من أيار/ مايو الجاري.

وأثار رفع علم فلسطين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان استياءً كبيراً لدى المستوطنين، خاصة العلم الذي بقي لعدة أيام على قبة الصخرة المشرفة.

يُشار إلى أنَّ الفلسطينيين المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى في رمضان أفشلوا مخطط جماعات "الهيكل" في إدخال قرابين عيد "الفصح" العبري إليه وذبحها ونثر دمها في باحاته.

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غداً الخميس.. دعوات فلسطينية من أهالي الداخل المحتل لحماية الأقصى