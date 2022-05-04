بن حبتور : لدى الشعب اليمني القدرة والمقومات لهزيمة المعتدي

العالم - اليمن

وأشار رئيس الوزراء اليمني، لدى مشاركته، أمس، في اللقاء الموسع والفعالية العيدية التي أقامتها السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة شبوة تحت شعار “عيدنا جبهاتنا” بمناسبة حلول عيد الفطر، إلى أن أبناء الشعب اليمني دوماً لديهم القدرة والمقومات لهزيمة المعتدي والانتصار لوطنهم وتاريخهم النضالي والمقاوم المشرف .

وقال “إن أبناء شبوة فخورون اليوم بكونهم جزء من هذا الوطن الذي يقاوم العدوان وبأنهم جزء من أحرار اليمن الذين لهم موقف مشرف وصوت واضح في مواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي منذ لحظاته الأولى” .

وأكد أن الرجال لا يصطفون إلا مع الرجال ولذلك اصطف أبناء شبوة الأحرار في جبهة وقف فيها كل أحرار اليمن ليواجهوا هذا البطش والاستعلاء والاستكبار الذي يمارسه من نسميهم أشقاءنا العرب بدعم واسناد واسع من الغرب تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا .

وبيّن رئيس الوزراء أن كل أبناء اليمن باستثناء ضعفاء النفوس من العملاء والمرتزقة، وقفوا بقوة مع الدعوة التي رفضت هذا التدخل وهذا العدوان ووقفوا خلف النداء الذي أطلقه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، لمقاومته والتصدي له .. لافتاً إلى أنها دعوة حق ولها مضمون ديني ووطني وإنساني.

وأشاد بالتضحيات الكبيرة والمستمرة لشبوة ورجالها الأحرار الذين اختاروا ومعهم كل الأحرار من أبناء الشعب اليمني، الاصطفاف مع هذه الدعوة .

وذكر الدكتور ابن حبتور أن شبوة قدمت ومازالت تقدم تضحيات كبيرة وقوافل من الشهداء والجرحى في مختلف جبهات العزة والكرامة استمرارا لمواقفها الثابتة والمشرفة في معارك الدفاع عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر ولاحقاً الانتصار للوحدة اليمنية .

وكان محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن فريد العولقي، قد ألقى كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، إلى كل أبناء شبوة في كافة مواقع الشرف بمناسبة عيد الفطر المبارك .. مؤكداً أن شبوة ورجالها حاضرون اليوم في جبهات العزة والكرامة .

وأضاف “أن شعبنا اليمني سينتصر بقوة الحق الذي يحمله وحقه في أن يدافع عن وطنه وهو يخوض اليوم معركة عادلة ضد قوى تعتدي على أرضه وكرامته” .. مشددا على أهمية أن يكون أبناء الشعب اليمني جاهزين لتعزيز الجبهات في كل الظروف والاستعداد الدائم للتعامل مع أي تطورات تمس وطنهم .

فيما أشاد عضو مجلس الشورى حسين دحنان ووكيل أول المحافظة محمد بن بنان العولقي ووكيل المحافظة سالم الجنيدي ونائب رئيس مجلس التلاحم القبلي بمحافظة مأرب قائد نمران المرادي، بمواقف أبناء الشعب اليمني والتفافهم حول قائد الثورة للانتصار لدماء الشهداء ومواجهة العدوان، متعهدين بمواصلة مسيرة الدفاع عن الأرض والعرض وتعزيز الجبهات بالرجال والمال.