العدوان السعودي يرتكب 55 خرقاً للهدنة

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن خروقات العدوان تمثلت في 10 خروقات بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات حجة، الجوف والضالع.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 11 خرقاً بقصف مدفعي، على مواقع أبطال الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، الجوف، حجة والضالع، واستهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في الروضة بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة، في حين واصل المرتزقة قصفهم المدفعي لمواقع أبطال الجيش واللجان الشعبية في حجر بتار في محافظة الضالع.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف مواقع أبطال الجيش واللجان الشعبية في الأجاشر والمرازيق والعطفين والريان الربعة بمحافظة الجوف.

وأكد المصدر تسجيل 34 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، الجوف، حجة والضالع.