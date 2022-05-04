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الاتحاد الأوروبي يقترح الحزمة السادسة للعقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يقترح الحزمة السادسة للعقوبات ضد روسيا
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، "أوروسولا فون دير لاين"، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي اقترح الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية روسية كبيرة شاركت في معارك بوتشا وماريوبول.

العالم - اوروبا

وأضافت دير لاين: "الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي وهذا ليس سهلا لأن بعض الدول الأعضاء تعتمد بشكل كلي على الغاز الروسي".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنع بنوكا روسية من التعامل بنظام "سويفت" بما فيها "سبيربنك".

وفي غضون تلك التصريحات، وصل الروبل الروسي لأفضل مستوى له مقابل الدولار منذ أواخر العام الماضي، انخفض سعر صرف الدولار أثناء تداول العملات في بورصة موسكو بنسبة 1.72% ليصل إلى 68.33 روبل، بعد أن كان 70.86 أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي.

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