أميرعبداللهيان وجاويش أوغلو يبحثان القضايا الإقليمية

العالم - إيران



وفي هذا الاتصال الهاتفي هنأ زير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان نظيره التركي مولود جاويش أوغلو لمناسبة عيد الفطر السعيد، معتبرا استمرار تبادل زيارات كبار مسؤولي البلدين بأنه يأتي في سياق المزيد من تنمية وتطوير العلاقات بين طهران وأنقرة.

وأشار إلى التخطيط لعقد الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا وقال: إن عقد هذا الاجتماع المهم سيشكل خطوة مهمة في التقدم بالعلاقات وتحقيق مصالح البلدين والشعبين وتطوير العلاقات الثنائية.

وأكد أميرعبداللهيان ضرورة التعاون المضطرد بين البلدين في المحافظة على البيئة وأهمية حل وتسوية القضايا المتبقية في هذا المجال وكذلك وجوب تسريع التعاون الثنائي في إطار "اللجنة المستحدثة للمياه" نظرا لأهمية موضوع التغيرات المناخية والبيئية.

بدوره أكد وزير الخارجية التركي خلال هذا الاتصال الهاتفي على ضرورة اتخاذ خطوات مؤثرة وملموسة للارتقاء بمستوى العلاقات الجيدة والأخوية بين البلدين.

وأعلن جاويش أوغلو استعداد أنقرة لعقد الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين والتخطيط لزيارة الرئيس التركي إلى طهران.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين والشقيقين وقال إنه بناء على الاتفاق الأخير الحاصل، سيواصل متابعة القضايا البيئية وإدارة مصادر المياه المشتركة عن طريق المؤسسات المعنية في تركيا واستمرار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة للمياه.

وأكد الوزيران على استمرار المشاورات لمتابعة القضايا المدرجة على جدول أعمال تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.