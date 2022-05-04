شاهد: قلعة بهستان التاريخية بمحافظة زنجان شمال غربي ايران

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تقع قلعة بهستان التاريخية في مدينة ماه نشان بمحافظة زنجان في شمال غربي إيران، وتبعد هذه القلعة مسافة 12 كيلومتر عن مدينة ماه نشان وقد تم تشييدها في إطار معماري رائع، لذلك ينسبها بعض خبراء الآثار إلى العهد الإخميني.

وتقع محافظة زنجان بدورها في الشمال الغربي لهضبة إيران الوسطى، ومركزها هو مدينة زنجان. ان محافظة زنجان لها سبعة أقضية هي: أبهر وايجرود وخدابنده وخرّم دره وزنجان وطارم وماه نشان.

تحاذي هذه القلعة ضفاف نهر قزل اوزن وهي تضم العديد من الغرف والممرات والسلالم المتعرجة، ويقول علماء الآثار بأنها شيدت في العهد الإخميني، ويرى بعض العلماء أن تأريخها الحقيقي يعود إلى الحقبة الميدية إذ إن الميديين قد استوطنوا هذه المنطقة وشيدوا القلاع دفاعاً عن أنفسهم قبال هجمات الأعداء.

ومن جانب آخر تبين الدراسات التأريخية ان القلعة كانت منذ عهد الأخمينيين وحتی القرن الخامس الهجري يستفاد منها في الدفاع عن المدينة.

تُعتبَر قلعة بهستان من ضمن 20 قلعة تأريخية موجودة في مدينة زنجان والتي بنيت في قلب الجبل وكانت عند تشييدها من أهم الأبنية الدفاعية لدى الحكام.