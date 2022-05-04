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لأول مرة.. وفيات الكورونا في إيران أقل من 10 حالات

لأول مرة.. وفيات الكورونا في إيران أقل من 10 حالات
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا داخل البلاد، حیث تم تسجیل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - إيران

وأشارت الصحة الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الأربعاء حول آخر حصيلة تفشي هذا الفيروس الوبائي في إيران، أن فحوصات كورونا التي أجريت منذ أمس الثلاثاء لغاية اليوم في أرجاء البلاد سجّلت 252 إصابة جديدة؛ وذلك في تراجع كبير مقارنة بمعدل الإصابات منذ تفشي فيروس بالبلاد.

وأضاف البيان أن اجمالي عدد المصابين بكورونا في إيران بلغ 7 ملايين و223 آلاف و576 شخصا.
كما أشار إلى 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بين المصابين بهذا الفيروس في إيران؛ وبلذك فلقد بلغ مجموع الوفيات 141 ألفا و138 حالة وفاة.

كما نوّه البيان أن 25 محافظة في إيران لم تسجل أي وفاة من جراء الفيروس؛ وأن ما يبلغ 6 ملايين و223 ألفا و828 شخصا في أرجاء البلاد تعافوا من هذا المرض؛ لحد اليوم.

ولفت إلى تطعيم 64 مليونا و351 آلاف و403 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و578 آلاف و196 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و83 ألفا و641 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 149 مليونا و13 ألفا و240جرعة.

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