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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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الكرملين: نلاحظ تصريحات بشأن رغبة كييف في الانسحاب من عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا
الكرملين يفند مزاعم أوكرانيا باقتحام القوات الروسية مصنع آزوفستال في ماريوبول
المرتضى: نأمل أن تمارس الأمم المتحدة ضغوطا على المرتزقة لتقديم الكشوفات وتنفيذ الخطوات المتفق عليها للتقدم في ملف الأسرى
المرتضى: التأخير في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة مرده مماطلة مرتزقة العدوان عن تقديم الكشوفات
المرتضى: التقدم في ملف المفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن الأسرى بطيء جدا على الرغم من تقديمنا للعديد من خطوات لحلحلة هذا الملف الإنساني
رئيس اللجنة اليمنية لشؤون الأسرى المرتضى: لم نستطع استقبال هؤلاء المحتجزين في سجون النظام السعودي لأنهم مجهولون لدينا ومن بلدان متعددة
وزير الدفاع الروسي: سنرى أي وسيلة نقل تابعة للناتو ومحملة بالأسلحة هدفا حين وصولها لأوكرانيا
حماس تدعو إلى الاحتشاد في الأقصى والاستنفار في القدس
حماس تؤكد أن سماح الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى هو لعب بالنار وقد يجر المنطقة إلى تصعيد يتحمل الاحتلال مسؤوليته
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة الهوية باتجاه البحر الشرقي
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-05-2022
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الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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