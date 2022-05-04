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زيارة تفقدية وقافلة عيدية للمرابطين في مديريتي قعطبة والحشاء

زيارة تفقدية وقافلة عيدية للمرابطين في مديريتي قعطبة والحشاء
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

قام رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح في اليمن اللواء عبد الحميد المؤيد وعدد من قادات الداخلية ومنتسبيها بزيارة تفقدية للمرابطين الأمنيين والعسكريين في المواقع والنقاط الأمنية في جبهتي الفاخر بقعطبة وبتار في الحشاء.

العالم-اليمن

وخلال الزيارة قدم لهم اللواء المؤيد التهاني بحلول عيد الفطر المبارك مثمنا الإنجازات الأمنية والعسكرية التي يحققونها.

وسلم اللواء المؤيد للمرابطين قافلة غذائية مكونة من عدد من الأغنام والإبل والابقار وملابس العيد والهدايا العيدية.

وأشاد اللواء المؤيد بما لمسه من انضباط يعكس مدى حرص المرابطين على تأدية الواجب على أكمل وجه.

من جانبه أشاد العميد حسين الحمزي بالبطولات التي سطرها المرابطون في جبهات القتال بالروح الايمانية والمعنوية العالية للمقاتلين من الجانبين الأمني والعسكري.. مؤكدا أن صمودهم واستبسالهم أفشل رهانات العدوان.

فيما عبر المرابطون عن فخرهم واعتزازهم بقضاء العيد في مواقع الشرف والكرامة دفاعاً عن الأرض والعرض. مؤكدين جهوزيتهم التامة تجاه أي خروقات قد يقدم عليها مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي وأنهم ثابتين في مواقعهم مهما كانت الظروف حتى يتحقق النصر.

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