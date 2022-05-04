الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. رئيس لجنة الأسرى يكشف حقيقة المبادرة السعودية المزعومة بشأن الاسرى

اليمن.. رئيس لجنة الأسرى يكشف حقيقة المبادرة السعودية المزعومة بشأن الاسرى
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبدالقادر المرتضى، اليوم الأربعاء، إنه بعد تقديم السعودية لمبادرتها المزعومة بشأن الإفراج عن بعض أسرانا أبلغنا الصليب الأحمر الدولي بأنه زار هؤلاء المحتجزين وأفاد بأنهم من جنسيات متعددة.

العالم-اليمن

وأضاف المرتضى في تصريح خاص للمسيرة: لم نستطع استقبال هؤلاء المحتجزين في سجون النظام السعودي لأنهم مجهولون لدينا ومن بلدان متعددة.

وأكد “أن التقدم في ملف المفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن الأسرى بطيء جدا على الرغم من تقديمنا للعديد من خطوات لحلحلة هذا الملف الإنساني”، موضحا أن التأخير في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة مرده مماطلة مرتزقة العدوان عن تقديم الكشوفات.

وعبر عن أمله في أن تمارس الأمم المتحدة ضغوطا على المرتزقة لتقديم الكشوفات وتنفيذ الخطوات المتفق عليها للتقدم في ملف الأسرى، مضيفا حاولنا الاستفادة من الهدنة للتقدم في ملف الأسرى لكن للأسف الشديد لم يحدث ذلك بشكل ملموس حتى الآن.

إلى ذلك بيّن المرتضى أن أكثر من 5000 أسير محرر من الجيش واللجان الشعبية تحرر منهم 95٪ عبر وساطات محلية ومثلهم من الطرف التابع لتحالف العدوان.

وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى قد دعا، أمس الثلاثاء، دول العدوان إلى التوقف عن المتاجرة والمزايدة بملف الأسرى، كونه ملف إنساني بامتياز.

وقال المرتضى:"بعد زعم السعودية تقديم مبادرة للإفراج عن بعض من أسرانا، تبلّغنا بكشف يتضمن عدداً من الأسماء خلاف ما أعلنت، وأكثر من ذلك أنهم ليسوا من أسرانا وغير معروفين لدينا”.

روابط ذات صلة

زيارة تفقدية وقافلة عيدية للمرابطين في مديريتي قعطبة والحشاء

اليمن.. هيئة الزكاة تقدم قافلة عيدية للمرابطين في جبهة ناطع بالبيضاء

عبدالسلام: التمادي في الأعمال العدوانية يقوض الهدنة العسكرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. لهذا السبب العالم على شفا حفرة من المجاعة

شولتز يدعو دول غرب البلقان إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي

اليمن.. وزراء يطلعون على حجم الأضرار التي خلفها العدوان في مديرية صرواح

شاهد.. تكدس الركاب في مطار سعودي وإلغاء الرحلات يثير غضبا

الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

وكيل وزارة الداخلية يتفقد رجال الأمن في مأرب