وكيل وزارة الداخلية يتفقد رجال الأمن في مأرب

العالم-اليمن

وخلال الزيارة ومعهما عميد كلية الشرطة العميد هاجس صالح الجماعي ومدير عام أمن محافظة مأرب العميد علي معقل، نقل اللواء جعفر تهاني وتبريكات قيادة وزارة الداخلية للمرابطين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء جعفر، أهمية تكثيف الجهود ورفع مستوى الجاهزية واليقظة للحفاظ على الأمن والاستقرار وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن .

من جهته أشاد اللواء المؤيد، بدور أفراد الأمن في المديريات المحررة بمحافظة مأرب في الحفاظ على الأمن والاستقرار وما يتمتعون به من يقظة وحس أمني عالٍ.

فيما أشاد العميد الجماعي بمستوى الانضباط واليقظة والجهوزية العالية لرجال الأمن في كافة الوحدات بمحافظة مأرب.. وحث على بذل المزيد من الجهود.

من جانبه أكد مدير عام أمن المحافظة، أن رجال الأمن في مأرب على أتم الجهوزية للتصدي لمخططات الأعداء ومؤامراتهم التي يحاولون من خلالها زعزعة الأمن والاستقرار.

بدورهم عبر المرابطون عن شكرهم وامتنانهم لقيادة وزارة الداخلية على الاهتمام برجال الأمن في مختلف الوحدات.. مؤكدين أنهم جاهزون دائما لأداء الواجب الديني والأمني والوطني.

وخلال الزيارات التي رافقهم فيها أركان حرب قوات الأمن المركزي في محافظة مأرب العقيد يحيى غادر وعدد من ضباط وزارة الداخلية تم توزيع الهدايا العيدية على المرابطين .