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بهجمات منفصلة..

مقتل وإصابة عدد من مسلحي ’قسد’ بريف دير الزور

مقتل وإصابة عدد من مسلحي ’قسد’ بريف دير الزور
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا "قسد" المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجمات منفصلة استهدفت سيارات ونقاطا للميليشيا بريف دير الزور الشمالي.

العالم - سوريا

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية قولها: إن هجوماً مسلحاً نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة وقذائف ار بي جي استهدف نقطة عسكرية لميليشيا “قسد” في قرية السجر شمال دير الزور وسط انباء شبه مؤكدة عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من مسلحي الميليشيا.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية لـ "سانا" أن مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية لميليشيا “قسد” في قرية غريبة الشرقية شمال دير الزور ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة اثنين اخرين وذلك قبل ساعات من استهداف مجهولين سيارة عسكرية أخرى للميليشيا قرب بلدة العزبة بعبوة ناسفة ما أسفر عن مقتل مسلح وإصابة أخر.

وقتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” أول أمس في هجوم بالأسلحة الرشاشة والقذائف استهدف نقطة عسكرية تابعة لهم في قرية السجر شمال دير الزور.

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