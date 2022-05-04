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العراق.. استهداف فاشل لمنزل وكيل الاستخبارات بصاروخ كاتيوشا

العراق.. استهداف فاشل لمنزل وكيل الاستخبارات بصاروخ كاتيوشا
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، عن محاولة استهداف فاشلة لمنزل الفريق أحمد أبو رغيف بصاروخ كاتيوشا.

العالم - العراق

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد الانتصارات المتلاحقة التي حققتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على جراثم الكفر والإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، حاول بعض الخارجين عن القانون، فجر هذا اليوم استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أحمد أبو رغيف بصاروخ كاتيوشا"، مبينة، أن "محاولة الاستهداف كانت فاشلة، والأضرار في سياج المنزل فقط".

وأضافت، أنه "بعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الإطلاق، وجار البحث عن الجناة حاليا" لافتة إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بهذا الموضوع وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذا الجرم المراد به تعكير صفو الأمن والأمان الذي ينعم به البلد أبان الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".

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