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وقفة احتجاجية جديدة للجماهير الجزائرية أمام مقر فيفا

وقفة احتجاجية جديدة للجماهير الجزائرية أمام مقر فيفا
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

نظمت الجماهير الجزائرية، الأربعاء، وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في زيورخ السويسرية، تنديداً بالظلم التحكيمي الذي تعرض له منتخب "الخضر" في اللقاء الفاصل أمام الكاميرون، ولعب يوم 29 مارس/ آذار الماضي في مدينة البليدة.

العالم- منوعات

وحضرت الجماهير الجزائرية، خصوصاً تلك التي تقطن في أوروبا، بقوة إلى هذه الوقفة التي دعت لها بعض الجماهير، التي ترى أن مثل هذه الوقفات هي إحدى الخطوات التي يمكن بها رد الاعتبار للمنتخب الجزائري، الذي عاش قرارات تحكيمية ظالمة من الغامبي باكاري بابا غاساما خلال إياب اللقاء الفاصل.

وطالبت الجماهير الحاضرة بتدخل رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، لإنصاف المنتخب الجزائري، مع ترديد هتافات ضد رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو والحكم باكاري غاساما، إضافة إلى أغانٍ تمجّد الجزائر مع أعلام البلد وفي حضور كذلك للعلم المصري والعلم القطري بحكم أن قطر هي الدولة المستضيفة للعرس العالمي في الشتاء المقبل.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن الإثنين الفائت عن جملة عقوبات وغرامات مالية بحق الجزائر بسبب ما حصل في المباراة من أعمال شغب جماهيرية في المدرجات، لكنه لم يتطرق لمسألة إعادة مباراة الجزائر والكاميرون أو لا.

ووفقاً للمعلومات التي نشرها فيفا في بيان رسمي الإثنين الماضي تم تغريم الاتحاد الجزائري 3 آلاف فرانك سويسري بسبب رمي مقذوفات وإشغال قنابل دخانية خلال المباراة التي انتهت بتأهل الكاميرون إلى مونديال قطر 2022.

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