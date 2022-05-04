شيوخ عشائر ديالى يوجهون 3 رسائل للحشد الشعبي في العيد

العالم - العراق

وقال الشيخ محمد خليل أحد وجهاء محافظة ديالى في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاحتفالات في المدن والقرى المحررة في ديالى لم تكن ان تكون لولاء دماء وتضحيات ابناء الحشد الشعبي الذين حققوا المعجزات ي تحرير مناطقنا وانهاء خطر الدواعش”.

واضاف خليل،ان”رسائلنا للحشد الشعبي هي انكم اصحاب فضل لاينسى ودماءكم عزيزة علينا ولولا الفتوى الشريفة لكان الوضع ماساوي ليس في ديارنا بل كل العراق”.

من جانبه أكد الشيخ محمد التميمي، ان” اهالي المناطق المحررة متمسكون ببقاء الحشد الشعبي في مناطقهم لانهم ضمانة امنية لمنع عودة الارهاب لافتا الى ان الحشد قدم اكثر من الفي شهيد وجريح في معارك تحرير ديالى بعد 2014 وحتى الان”.

واضاف التميمي،ان” اي محاولات لابعاد الحشد الشعبي عن المناطق المحررة هو محاولة لخلط الاوراق وهو امر ترفضه العشائر من كل الاطياف والمكونات والقوميات”.