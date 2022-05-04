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إسرائيل تعلن استعداداتها لاحتمال اندلاع مواجهات في المسجد الأقصى

إسرائيل تعلن استعداداتها لاحتمال اندلاع مواجهات في المسجد الأقصى
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الصهيونية، يوم الأربعاء، عن استعداداتها لتأمين سلامة "الزوار اليهود" الذين سيقتحمون ساحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، يوم الخميس، بمناسبة "عيد الاستقلال".

العالم-الاحتلال

وأكد موقع هيئة البث الصهيوني "كان" أنه "سيتم نشر الآلاف من رجال الشرطة في جميع أنحاء البلاد الليلة وغدًا لتأمين احتفالات عيد الاستقلال".

هذا وأصدرت شرطة كيان الاحتلال إسرائيلي "بيانا غير عادي" دعت فيه المستوطنين إلى "توخي الحذر من "الأخبار المزورة والتحريض" بشأن التغييرات في الممارسات المتفق عليها وفق الوضع القائم في رحاب الحرم القدسي".

وبحسب "I24"، فإنه من المتوقع أن يقصد المئات من "الزوار اليهود" الحرم القدسي غدا الخميس، بعد أن سمحت السلطات الإسرائيلية أمس باستئناف الزيارات لغير المسلمين علما أنها أصدرت أمرا يقضي بمنع هذه الزيارات لمدة أسبوعين للسيطرة على الأوضاع الأمنية، خلال شهر رمضان.

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إسرائيل تعلن استعداداتها لاحتمال اندلاع مواجهات في المسجد الأقصى

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