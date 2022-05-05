على ماذا استدل تركي الفيصل بتراجع المظلة الامريكية للسعودية؟

خاص بالعالم

وقال الرواس في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان تصريح الفيصل جاءت بعدما شعرت السعودية بان الخلافات مع الامريكيين هي خلافات حقيقية وجدية رغم العلاقة الاستراتيجية التي تربط السعودية بالولايات المتحدة منذ عام 1932 من القرن الماضي، وبالتالي باتت السعودية تقرأ ما يحصل في المنطقة من زاوية اخرى، فهي تريد من خلالها ان تجد حلولاً لهذه المشاكل الحقيقية التي لم تتوصل لحلها حتى الساعة.

واوضح الرواس، ان الولايات المتحدة على ما يبدو تنظر لتحالفها مع السعودية من الزاوية التي تخدم المصالح الامريكية، مشيراً الى ان السعودية لم تكن على دراية بان يمكن يصل الموس الى ذقنها ان صح التعبير، في مواجهة المشاكل التي لم تجد لها حلاً، معتبراً ان المسألة ليست مرتبطة فقط بالعدوان على اليمن وضرورة وقف الحرب لاسيما تجاه التهديدات الامنية التي شكلتها جماعة الحوثي كما يسميها هو، على المملكة والمنطقة بأسرها، وانما ايضاً القضية السورية والفلسطينية، ومسألة الضغط الامريكي للاتفاق مع موسكو في موضوع اوكرانيا واوبك واوبك بلاس، بحيث ان كل هذه الامور مرتبطة مع بعضها واصبحت السعودية محرجة تجاه نفسها اولاً وتجاه حلفائها.