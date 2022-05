بدء الصمت الانتخابي.. لبنان ينتخب 2022

العالم - نبض السوشيال

سنحاول في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) المرور على غالبية الوسومات المشار اليها اعلاه، حيث تحتدم المعركة الانتخابية بين القوى السياسية اللبنانية كلما اقترب موعد الانتخابات، فيما يعتبر بعض اللبنانيين ان الانتخابات النيابية التي ستجرى في 15 أيار/مايو، "فرصة لتحقيق التغيير" في وقت يتنافس فيه 718 مرشحا على 128 مقعدا نيابيا.

هيئة الاشراف على الانتخابات في لبنان أعلنت في التاسع والعشرين من شهر نيسان/ابريل الماضي، أنّ المادة 78 من قانون الانتخاب رقم (44\2017) المتعلقة بفترة الصمت الانتخابي نصّت على ما يلي: "ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام المحلية بثّ إيّ إعلان أو دعاية أو نداء إنتخابي مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و\أو صورة لدى التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية".

وحدّدت هيئة الإشراف على الانتخابات فترة الصمت الانتخابي الواجب التقيد به خلال مختلف مراحل الانتخابات التي ستجري خلال شهر أيار/مايو المقبل، وفقاً لما يلي:

1- للانتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ السادس من أيار/مايو، تبدأ اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخابات أي من منتصف ليل الأربعاء في الرابع من أيار/مايو، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

2- للانتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ الثامن من أيار/مايو، تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخاب أي من منتصف ليل الجمعة الواقع في 6 أيار/مايو، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

3- للانتخابات التي ستجري في 12 أيار/مايو للموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخاب، أي من منتصف ليل الثلاثاء في العاشر من أيار/مايو، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

4- للانتخابات العامّة التي ستجري للمقيمين على الأراضي اللبنانية بتاريخ 15 أيار/مايو، تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخاب أي منتصف ليل الجمعة الواقع في الـ13 من أيار/مايو، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

وشددت الهيئة على وسائل الإعلام والإعلان المحلية على اختلاف أنواعها، وعلى المرشحين واللوائح وممثلي الجهات السياسية والأحزاب كافة، التقيد بفترة الصمت الانتخابي المحدد لكل عملية انتخابية في الخارج وفي الداخل.

وأعلن وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، وعقب انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية، أنّ عدد اللوائح الانتخابية المسجّلة لخوض الانتخابات البرلمانية، في 15 أيار/مايو المقبل، بلغ 103.

وأشار إلى أنّ عدد اللوائح الانتخابية سجّل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بالانتخابات النيابية الماضية في العام 2018، إذ بلغ العدد حينها 77 لائحة فقط.

وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل 4 سنوات، وفق التوزيع المعتمد منذ اتفاق الطائف في العام 1989، بواقع 128 مقعداً بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في عموم البلاد.

وتتوزع المقاعد الـ128 على النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

في ما يلي نستعرض اهم التغريدات التي وصلت صحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث نبدأ مع تغريدة لحساب جمعية (لادي - LADE) وهي اسم مصغر للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات حيث تعتبر جمعية (لادي - LADE) منظمة مدنية ومستقلة وغير ربحية تعمل (حسب ما عرفت هي عن نفسها بانها تعمل) على تعزيز التمثيل العادل ونزاهة الانتخابات، وقد غردت (لادِ - LADE) قائلة:

قبيل #انتخابات غير المقيمين، يبدأ #الصمت_الانتخابي عند الساعة 00:00 من صباح اليوم الخميس 5 أيار، ولغاية فجر يوم الاثنين 9 أيار عند إغلاق صندوق الاقتراع في لوس أنجلوس، بحسب المادة 78 من #قانون_الانتخاب والتعميم الصادر عن هيئة الإشراف على الانتخابات. #انتخابات_2022 #لأربع_سنين

عرد حساب اللبناني (علي - alia) قائلا:

خيارنا مع #حزب_الله مين حمانا وقدم الشهدا وصان كل شبر من #لبنان وكل رصاصة امتلكها وجهها لقلب #اسرائيل وتركنا لغيرنا ذل الانتماء ل #القوات_اللبنانيه الاجرامية الخائنة والعميلة التي ما زال دم ضحايا مجرمها #سمير_جعجع باقية بكل بيت لبناني #انتخابات_2022 #باقون_نحمي_ونبني

نشر حساب (فاجابوند 2022 - The Vagabond2022) فيديو لكلمة نائب عن الانتخابات عن مدينة الهرمل في قضاء بعلبك، وقد قاطعت خطابه الذي وجهه لجمهور من اهالي الهرمل الحاضرين لاستماع خطبته اعيرة نارية تم اطلاقها قريبا من مكان حديثه ، وغرد حساب (فاجابوند 2022 - The Vagabond2022) قائلا:

لبنان: خلال كلمة النائب عن الانتخابات النيابية عن مدينة الهرمل في قضاء بعلبك ، أطلقت أعيرة نارية قاطعت حديثه. # عاجل # لبنان # الهرمل # فهد_الجبيري # انتخابات_2022 # الجزيرة_لن_تبلغ_عن_هذا

Lebanon: During the speech of a representative for the parliamentary elections of the city of Hermel in the district of Baalbek, shots were fired that interrupted his speech. #عاجل #لبنان #الهرمل #فهد_الجبيري #انتخابات_2022 #الجزيرة_لن_تبلغ_عن_هذا

ي

غرد حساب الناشط اللبناني (أيمن المصري - Ayman Masri) قائلا:

مَن يتابع المحطات التلفزيونيّة اللبنانية أمس واليوم، يشعر أنها تستغلّ كل دقيقة في برامج الإعلام الانتخابي مدفوعة الأجر، قبل أن تحل فترة #الصمت_الانتخابي منتصف هذه الليلة، حيث باتت المحطتان الأبرز (#lbci – #mtv) متخمة بالبرامج الحواريّة مع المرشحين، تليهما #قناة_الجديد.

نشر حساب المواطنة اللبنانية (ريتا بلّان - rita ballan) مقطع فيديو للراحل رفيق الحرير وهو يدعو لأكثف مشاركة وطالبت بلّان من المواطنين اللبنانيين عدم مقاطعة الانتخابات لان مقاطعتها تصب في صالح من اسمتهم بـ(الذين استباحوا بيروت واغتالول الحريري) قائلة:

دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري يدعوكم لاكثف مشاركة ، لا تجعلوا من مقاطعتكم قوة لمن استباح بيروت واغتال الرفيق #لا_للمقاطعة #انتخابات_٢٠٢٢

يي

غرد الناشط اللبناني ( محمد حمزة - Mohammed Hamzeh) موجه خطابه لسيد المقاومة في لبنان الامين العام لحزب الله السيد حصر نصر الله، قائلا:

معك معك سلماً حرباً يا حفيد المصطفى الإثنين الساعة الخامسة بتوقيت الحُبّ #باقون_نحمي_ونبني #انتخابات_2022

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة للمواطنة اللبنانية (زهراء - zahraa) التي نشرت فيديو يتعهد بالوفاء لسيد المقاومة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله..

نشاهد الفيديو معا..

#باقون_نحمي_ونبني #انتخابات_2022

ييب