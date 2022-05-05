هكذا أصبح يوم القدس، يوماً عالمياً

العالم - انقلاب الصورة

فقد خرجت شعوب دول محور المقاومة من كل الاجيال ومنهم اشبال، اطلقوا علی انفسهم اجيال سليماني.

في لبنان وعلی السياج الحدودي نصبت صور عملاقة كتب عليها قادمون وشباب من المقاومة اللبنانية شدوا الرحال الی السياج.

وأرعب هذا المشهد، المحللين السياسيين الاسرائيليين علی القنوات التلفزيونية الاسرائيلية معبرين عن خشيتهم من العصبات التي حملها الشبان اللبنانيين كتب عليها يا قدس قادمون.

وفي كل عام، تدخل دول جديدة دائرة المحتفلين بيوم القدس العالمي من افريقيا الی دول عربية الی اميركا وغيرها لكن الدول المطبعة احتفلت بأعياد مختلفة منها الاعياد اليهودية.

لكن شعوب الدول المطبعة رفضت قرار حكامها وانضمت الی الدول المحتفلة بيوم القدس العالمي منها البحرين الذي شهد مسيرات غاضبة ضد التطبيع مع الاحتلال ودعماً للقدس.

ونشرت قنوات عربية مطبعة صور صواريخ تم ازاحة الستار عنها خلال مسيرات يوم القدس العالمي في طهران متباكية علی أمن الكيان الاسرائيلي باعتبار ان مدی هذه الصواريخ تصل للاراضي الفلسطينية المحتلة.