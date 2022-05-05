لبنان يدخل مرحلة الصمت الانتخابي الأولى للمغتربين غدا

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وذكرت في بيان، أن هيئة الإشراف على الإنتخابات، تحدد فترة الصمت الإنتخابي الواجب التقيد بها خلال مختلف مراحل الإنتخابات التي ستجري خلال شهر أيار 2022 وفقاً لما يلي: للإنتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 6\5\2022 ، تبدأ من اعتبارا من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخابات أي من منتصف ليل الأربعاء في 4\5\2022، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع، مشيرة إلى أن للإنتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 8\5\2022 تبدأ فترة الصمت الإنتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخاب أي من منتصف ليل الجمعة الواقع في 6\5\2022، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع.

وأوضحت هيئة الإشراف، أن للإنتخابات التي ستجري بتاريخ 12\5\2022 للموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، تبدأ فترة الصمت الإنتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخاب ، أي من منتصف ليل الثلاثاء في 10\5\2022 ولغاية إقفال صناديق الإقتراع، مضيفة أن للإنتخابات العامّة التي ستجري للمقيمين على الأراضي اللبنانية بتاريخ 15\5\2022 تبدأ فترة الصمت الإنتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخاب أي منتصف ليل الجمعة الواقع في 13\5\2022 ولغاية إقفال صناديق الإقتراع.

و في السياق دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمشاركة بكثافة في الانتخابات، والتعبير عبر التصويت في صناديق الاقتراع.

وقال: فليعبّر كل شخص عن رأيه في الانتخابات وهذا الأمر يعني كل اللبنانيين ولنعطِ الشباب مجالاً"، متمنياً أنّ تعكس الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التطلعات الشبابية.

وأشار ميقاتي إلى أنّه اتخذ قراره بالعزوف عن الترشح، بعد بضعة أيام على صدور نتائج انتخابات عام 2018، لأنه شعر بأنه حان الوقت لإفساح المجال أمام الشباب.