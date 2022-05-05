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الجبهة الشعبية تدعو لتصعيد المواجهة بعد اقتحام الأقصى

الجبهة الشعبية تدعو لتصعيد المواجهة بعد اقتحام الأقصى
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى تصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال ردًا على الاقتحامات التي تقوم بها سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك.

العالم - فلسطين

وقالت الجبهة في بيان لها، إن هذا الاقتحام سيُواجه بتفجير الغضب الفلسطيني والعربي في وجه الاحتلال.

وأضافت: "اقتحام الأماكن المقدّسة وإجراءات تقسيمها يأتي في سياق الإصرار على قهر الفلسطينيين والتنكيل بهم"، معتبرةً أن هذا الاقتحام يعبر عن "تمادي الاحتلال في عدوانه الوحشي على الشعب الفلسطيني، وتحدٍ وقح لإرادة الشعوب العربية".

وتابعت: "المقاومة وإذ ترفع جاهزيتها وتكرّر تحذيرها للمحتل، لا تستند لجهوزيّة مقاتليها فحسب، لكن وبالأساس إلى إرادة واستعداد كل فلسطيني في مواجهة هذه الوحشيّة والغطرسة الاحتلاليّة المتمادية". كما جاء في نص بيانها.

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الجبهة الشعبية تدعو لتصعيد المواجهة بعد اقتحام الأقصى

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