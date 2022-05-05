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قيادي بحماس يحذر الاحتلال من مغبة تجاوز الخطوط الحمر في الاقصى

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

حذر القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان، كيان الاحتلال الاسرائيلي بتحمل مسؤولية التصعيد في  باستئناف اقتحام المسجد الاقصى المبارك، مؤكداً ان كل امكانات المقاومة الفلسطينية وغرف عملياتها المشتركة في جهوزية وتتابع التطورات في المسجد الأقصى المبارك.

خاص بالعالم

وقال رضوان لقناة العالم: ان الاحتلال يحاول اجراء خطة اجرامية ما يسمى التقسيم الزماني للعبادة داخل المسجد الاقصى، مشيراً الى ان المرابطين يواجهون يتعرضون لجرائم الاحتلال امام مرأى ومسمع العالم دون ان يحرك ساكناً.

وشدد رضوان على ان المقاومة لن تسمح للاحتلال فعل ما يشاء في الأقصى وهي في حالة انعقاد دائم، ولن تقف مكتوفة الأيدي إن تجاوز الاحتلال خطوطها الحمراء وهي على جهوزية للرد على الإعتداءات، وتتخذ الموقف المناسب لتطورات.

كما اكد ان المرابطين افشلوا سابقاً مخططات الاحتلال في الأقصى المبارك، كمسيرة ذبح القرابين في المسجد ومسيرة الاعلام الصهيونية.

هذا وقد بدأت اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى تحت حماية قوات الاحتلال وذلك بعد القرار الاسرائيلي باستئناف الاقتحامات.

وبدأ عشرات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الاقصى على دفعات فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد عبر بابي الأسباط وحطة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على بعض الشبان بالضرب وسط اجراءات امنية مشددة. وعقب اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد تجمع المرابطون قبالة المصلى القبلي فيما علت أصوات التكبيرات. كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

تابعزا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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