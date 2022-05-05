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الأردن يدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

دانت الحكومة الأردنية السماح للمتطرفين الصهاينة باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

العالم - الاردن

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، في بيان، السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة، مؤكدة أن "الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

وطالبت السلطات الكيان، بـ"الكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته ووقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس".

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