دعوات للتظاهر في المناطق المحتلة سنة 48 نصرة للأقصى

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار عواضه الى أن المحور الأول كان له علاقة بتكثيف العمل الأمني من قبل الشاباك الاسرائيلي ودخوله الى القرى واستخدامه في بعض الأماكان وكانت المروحيات من أجل تنفيذ اعتقالات في الداخل المناطق في محاولة لترويع الفلسطيني ومنعه من الالتزام بقضيته وتحديدا قضية القدس.

ونوه عواضه الى وجود عدد كبير من المعتقلين موجودين على خلفية الاحداث الحاصلة العام الماضي واغراق المجتمع الفلسطيني بجرائم القتل والمشاجرات لتحييده والهائه عن ذلك ولكن ما حصل خلال الأيام الماضية وتحديد منذ بداية شهر رمضان المبارك أن هنالك توجها كثيفا برز من قبل المناطق الفلسطينية عام 48 لنصرة المسجد الأقصى وبالتالي فإن الثقل الشعبي الاساس الذي كان حاضرا في هذه المشاركة كان اضافة الى أبناء القدس كان من قبل مناطق فلسطين المتحلة عام 1948 وهذا بحد ذاته لمواجهة مستقبلية وهو ما يتحدث عنه الاسرائيلي في أكثر من مناسبة.

وسلط البرنامج الضوء على ما دعا إليه الفلسطينيون في المناطق المحتلة سنة 1948 نصرة للاقصى وحماية للمقدسات واحياء للانتفاضات بوجه الاحتلال الى تنظيم تظاهرات حاشدة واجهتها آلة القمع الصهيونية محاولة منعها.

كما بحث برنامج "غياهب الكيان"، فقدان الأمن والأمان من جانب الصهاينة بات واقعا يتعايشون معه في الكيان، حيث تنتشر عصابات الجريمة المنظمة ومعها الحروب بينها والتصفيات التي تنشر الرعب في الاحياء والشوارع.

ويناقش برنامج"غياهب الكيان"، موضوع الفساد في الكيان الذي يتغلغل في معظم المؤسسات الصهيونية السياسية والادارية والامنية حيث كشف النقاب أخيرا عن شرطي في وحدة أمنية حساسة يتجسس لمصلحة عصابات الجريمة المنظمة.

ويلقي البرنامج الضوء على الرعب الذي زرعته عمليات المقاومين الفلسطينيين الأخيرة في قلوب الصهاينة تحول الى خوف من زيادة الجرائم الجنائية بفعل حصول الصهاينة على السلاح من أجل حماية أنفسهم.

ويبحث البرنامج في تزايد اصابة جنود في جيش الاحتلال الاسرائيلي وشرطة العدو في الفترة الأخيرة بالصدمات النفسية اثر اجواء القلق التي يعيشونها بسبب تزايد عمليات المقاومين الفلسطينيين وهبات الشعب الفلسطيني على الاحتلال.

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