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تشاهدون الليلة في بانوراما..

مستقبل محادثات فيينا في ظل التحريض الأميركي...والإنتخابات البرلمانية اللبنانية بوابة حل أم تصعيد؟

مستقبل محادثات فيينا في ظل التحريض الأميركي...والإنتخابات البرلمانية اللبنانية بوابة حل أم تصعيد؟
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة، ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات فيما يخص إيران سواء باتفاق نووي أو بدونه مشيرا إلى أن العودة المتبادلة إلى الامتثال للإتفاق لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير.

العالم - بانوراما

في هذه الأثناء صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لصالح اقتراح يسعى لمنع إدارة الرئيس جو بايدن من رفع حرس الثورة الإسلامية مما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بعد عشرة أيام سيتوجه الناخبون في لبنان للتصويت في الانتخابات البرلمانية ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي كشف حزب الله وحلفاؤه عن برامجهم الانتخابية فيما ركزت التيارات والقوى السياسية المنافسة على سلاح المقاومة دون تركيز على برامجهم الانتخابية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. مستقبل محادثات فيينا في ظل التحريض الأميركي...والإنتخابات البرلمانية اللبنانية بوابة حل أم تصعيد؟

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