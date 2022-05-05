مستقبل محادثات فيينا في ظل التحريض الأميركي...والإنتخابات البرلمانية اللبنانية بوابة حل أم تصعيد؟

العالم - بانوراما

في هذه الأثناء صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لصالح اقتراح يسعى لمنع إدارة الرئيس جو بايدن من رفع حرس الثورة الإسلامية مما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بعد عشرة أيام سيتوجه الناخبون في لبنان للتصويت في الانتخابات البرلمانية ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي كشف حزب الله وحلفاؤه عن برامجهم الانتخابية فيما ركزت التيارات والقوى السياسية المنافسة على سلاح المقاومة دون تركيز على برامجهم الانتخابية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.